Paris 2024 : la légende mondiale du basketball, LeBron James, vise l'or aux Jeux

Présent à Paris pour les Jeux olympiques, la star du basketball américain LeBron James entend décrocher une troisième médaille d'or.

Les suffrages sont universels, LeBron James règne sur la planète basket. À 39 ans, il est une légende de son sport dans le monde entier, adulé par tous. Du haut de ses 2,06 mètres, il a gagné deux médailles d'or aux Jeux olympiques en 2008 et 2012 et quatre titres de champion en NBA. Un joli palmarès et une longévité exceptionnelle. 21 saisons plus tard, il marque son 40 000ème point. Parti de rien pour arriver au sommet, il incarne le rêve américain.

Une troisième médaille d'or

Aujourd'hui milliardaire, il investit dans l'hôtellerie, les restaurants, le foot, le hockey, le baseball, mais il crée aussi une école pour les élèves décrocheurs dans sa ville natale de l'Ohio, aux États-Unis. Soutien du mouvement contre le racisme Black Lives Matter en 2020 et soutien actif du Parti démocrate, il encourage la communauté afro-américaine à aller voter. Le roi compte bien garder son trône en France avec une troisième médaille d'or.