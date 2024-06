Paris 2024 : Florent Manaudou, Estelle Mossely et Alexis Hanquinquant parmi les 18 candidats pour devenir porte-drapeaux de la délégation française

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) ont dévoilé, jeudi, la liste complète des candidats porte-drapeaux.

Quels athlètes guideront la délégation française lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ? À un mois de l'annonce officielle des porte-drapeaux français le 12 juillet, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) ont dévoilé, jeudi 13 juin, la liste des 18 candidats, 14 pour les JO, quatre pour les Paralympiques.

Pour pouvoir se présenter, les athlètes devaient répondre à plusieurs critères, notamment ceux d'avoir déjà participé à des Jeux et de n'avoir jamais été porte-drapeau. Des critères qui ont exclu d'emblée les judokas champions olympiques Teddy Riner et Clarisse Agbégnénou, anciens porte-drapeaux, mais aussi les néophytes des Jeux comme Victor Wembanyama ou encore Antoine Dupont, et même Kylian Mbappé s'il venait à participer au tournoi olympique avec l'équipe de France. Un autre critère a été retenu, celui "d'incarner l'éthique et les valeurs olympiques", a rappelé le président du CNOSF David Lappartient, excluant donc des athlètes ayant été condamnés pour des affaires de dopage ou de violences sexuelles, par exemple.

Une liste réduite pour les Paralympiques

Romane Dicko (judo), Laëtitia Guapo (basket), Renaud Lavillenie (athlétisme), Camille Lecointre (voile), Enzo Lefort (escrime), Florent Manaudou (natation), Estelle Mossely (boxe), Earvin Ngapeth (volley) font partie des candidats à cette nomination. Wendie Renard (football), Mélina Robert-Michon (athlétisme), Jean-Baptiste Bernaz (voile), Charlotte Bonnet (natation), Sofiane Oumiha (boxe) et Pauline Ranvier (escrime) font également partie de la liste. Cette liste est toutefois susceptible d'évoluer d'ici le 8 juillet, date à laquelle l'ensemble des qualifiés pour les Jeux de Paris seront connus. Si un ou plusieurs candidats n'ont pas validé leur billet olympique d'ici-là, ils seront alors retirés de la liste et non-remplacés. Le perchiste Renaud Lavillenie est notamment toujours en quête qu'une qualification pour Paris, lui qui a repris la compétition fin mai.

@mariealefur, présidente de @FRAparalympique a rappelé les modalités pour être porte-drapeaux :

Être olympien ou paralympien

N'avoir jamais été porte-drapeau auparavant

Incarner et faire rayonner les valeurs olympiques et paralympiques

Les porte-drapeaux ne peuvent…

Chez les Paralympiens, la liste est plus réduite avec seulement quatre candidats : Nélia Barbosa (paracanoë), Alexis Hanquinquant (paratriathlon), Keïta Nantenin (para-athlétisme) et David Smétanine (paranatation). Mardi, le sauteur en longueur Arnaud Assoumani, champion paralympique à Pékin en 2008, a exprimé sa déception quant aux critères de sélection "inéquitables, injustes et indéfendables". Si chaque fédération pouvait présenter deux athlètes maximum, la Fédération française handisport représente elle 11 sports paralympiques (qui a proposé un seul binôme de candidat), de même que la Fédération du sport adapté qui en regroupe trois, ce qui a drastiquement réduit la liste.

Un homme et une femme seront élus pour chacune des délégations, olympique et paralympique. Pour la première fois, les quatre porte-drapeaux seront élus par leurs pairs uniquement, et non plus par le public, comme cela a été le cas par le passé. Les athlètes français pourront voter du 9 juillet 8h au 10 juillet 20h sur une plateforme sécurisée, sous contrôle d'huissier, en un seul tour.

Les noms des porte-drapeaux seront connus le 12 juillet, un jour symbolique pour le sport français, choisi en hommage à la finale de la Coupe du monde 1998 de football.