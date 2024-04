Paris 2024 : les porte-drapeaux de la délégation française seront annoncés le 12 juillet

Fin du suspense le 12 juillet. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) ont conjointement annoncé, mercredi 17 avril, la date à laquelle les porte-drapeaux de la délégation française aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront connus. A 100 jours de la cérémonie d'ouverture, de nombreux acteurs du sport français sont réunis au Grand Palais éphémère, en plein cœur de la capitale, au pied de la tour Eiffel.

Une date attendue, tant les spéculations et les pronostics vont bon train depuis quelques semaines sur les noms de l'homme et de la femme qui tiendront le drapeau tricolore sur la Seine. Alors que la bataille des candidatures spontanées commence à faire rage entre les athlètes, le CNOSF a précisé ses critères à la mi-mars, excluant certains prétendants prestigieux comme Teddy Rinner, Antoine Dupont, Clarisse Agbegnenou ou encore Kylian Mbappé. Les candidats et candidates potentiels ont donc encore un peu moins de trois mois pour convaincre leurs pairs de les désigner.