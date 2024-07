Le début des Jeux de Paris est marqué par l'enthousiasme dans les tribunes. Pour l'encourager, le Cojo a missionné des supporters chevronnés, au programme chargé.

Des athlètes en pleine forme, des sites exceptionnels, mais aussi une ambiance impressionnante. Le public est pour beaucoup dans le sentiment de réussite des premiers jours des Jeux olympiques à Paris, et porte la délégation française. Un enthousiasme largement spontané, mais que l'organisation de Paris 2024 a su cultiver, notamment en désignant des "leaders d'ambiance".

Choisis parmi des supporters chevronnés du sport français, ils ont reçu pour mission de chauffer les tribunes. "J'ai eu rugby, judo, escrime, badminton... Hier tennis de table, aujourd'hui natation", énumère Mickaël Morel, dont le planning de ministre l'emmène partout en Ile-de-France. "On va tout donner à fond, et les repos ce sera après. Là, je vais sans doute dormir pendant trois jours."

A ses côtés, Franck Parce, supporter de foot venu avec son mégaphone, a un peu trop tiré sur ses cordes vocales : "On n'est qu'à trois jours. J'ai déjà la voix qui commence à être un peu fatiguée, là", reconnaît-il, pressé de soigner sa gorge avec du miel.

Entraîner les fans du monde entier

Ce mardi soir, ils sont dans les gradins de la Paris La Défense Arena pour soutenir, notamment, la star française Léon Marchand, déjà acclamée dimanche. C'est toute la délégation française qui se dit impressionnée par le bruit venu des supporters depuis le début des Jeux : "J'avais des palpitations tellement c'était incroyable", confiait David Aubry dès les séries, samedi.

Pour autant, les leaders d'ambiance ne crient pas que pour les athlètes tricolores. "L'objectif, c'est que les personnes qui viennent depuis l'autre bout du monde se souviennent de ce moment comme un moment mémorable, qu'elles se disent : 'Je ne sais pas si, un jour, je revivrai ça dans ma vie'", explique Victor Marion, un autre de ces ambianceurs désignés, à qui l'organisation fournit notamment ces têtes géantes à l'effigie des athlètes.

"Ça n'existait pas aux Jeux", revendique Tony Estanguet

"Parfois, la ferveur naît toute seule, parfois on la pousse à vivre, et après le stade suit, et c'est ça qui est beau", résume Hugo Cuaz depuis les tribunes d'un match de volley des Bleus, porte de Versailles.

"Ca fait longtemps qu'on travaille sur ce concept des carrés des supporters, ça n'existait pas aux Jeux", explique le président de l'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, au milieu des supporters, accompagné de l'ancien tennisman Jo-Wilfried Tsonga, conquis par le résultat : "Ça amène des good vibes, de la positivité."

Une reconnaissance qui est le carburant de ces leaders, qui passent beaucoup de temps face aux fans et dos au spectacle : "On était au water-polo avec les filles, et l'équipe de France nous a remerciées de l'énergie qu'on leur avait donnée", raconte Emma Estrade. "Tout à coup, je n'étais plus du tout fatiguée."