Paris 2024 : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre les Jeux olympiques sur France Télévisions ?

France Télévisions passe en mode olympique. A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le groupe a prévu une couverture 100% JO, avec près de 50 heures de direct par jour. Ses deux grandes chaînes, France 2 et France 3, seront entièrement dédiées à la compétition et seront accompagnées de la chaîne numérique france.tv Paris 2024.

France 2 (à partir de 8h55) : les grands moments des Jeux

Les cérémonies d'ouverture et de clôture, les premières compétitions avant même l'ouverture des Jeux (les mercredi 24 dès 13h50 et jeudi 25 dès 13h43), France 2 sera au coeur des Jeux. Dès 6h30, la chaîne commencera la journée avec "Télématin", consacré aux JO. A partir de 9h35, elle enchaînera avec la diffusion des épreuves en direct, jusqu'à 23h15. Puis, dans la soirée, France 2 proposera le talk-show "Quels Jeux !", animé par Léa Salamé et Laurent Luyat, qui terminera à 1 heure. Pendant la nuit, de 1 heure à 6 heures, France 2 proposera des rediffusions.

France 3 (à partir de 7h25) : les sports collectifs à l'honneur

France 3 se concentrera sur les sports collectifs en direct, de 8h55 à 23h50, sauf mardi 30, mercredi 31 juillet et lundi 5 août (triathlon), samedi 3 août (judo), ainsi que samedi 10 et dimanche 11 août (marathon) où cela débutera à 7h55. Les retransmissions débuteront même encore plus tôt (7h25) jeudi 1er août (20 km marche), mercredi 7 août (35 km marche), jeudi 8 et vendredi 9 août (10 km en eau libre). France 3 diffusera les épreuves de surf, à Tahiti, les nuits (dans l'Hexagone) du 27 au 30 juillet à partir de 23h50.

France 5 : la bascule lors des journaux télévisés de France 2 et France 3

Lors des JT de F2 et F3, diffusés aux horaires habituels, il faudra basculer sur France 5 pour continuer à suivre les compétitions.

Sur france.tv Paris 2024 (à partir de 8h50) : la prime aux sports de glisse et urbains

Lancée depuis le 8 mai et le départ de la flamme olympique de Marseille, la chaîne numérique france.tv Paris 2024 sera également omniprésente pendant les Jeux. Elle commencera à diffuser en direct dès le 24 juillet le premier tour de l'équipe de France d'Antoine Dupont en rugby à 7. Puis, du 27 juillet au 11 août, elle sera dédiée aux sports de glisse et urbains (BMX, skateboard, breaking, escalade...), en direct de 8h50 à 23h30. Elle rediffusera ensuite les meilleurs moments de la journée (matchs des équipes de France et médailles tricolores) en plus des épreuves inédites, non diffusées en journée, de 23h30 à 8h30.

France Télévisions a également fait appel aux streamers Rivenzi et Zack Nani ou encore à la créatrice de contenus Manon Lanza, pour présenter et animer la chaîne france.tv Paris 2024 pendant les 19 jours de compétition. Accompagnés de l'ex joueuse de tennis Alizé Lim, ils animeront l'antenne numérique au travers d'un live chat : tous les spectateurs de la chaîne pourront ainsi réagir en temps réel dans cette fanzone virtuelle et poser leurs questions à nos commentateurs.