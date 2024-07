Paris 2024 : baisse de fréquentation de "-30 %" à "quasiment -60 %" chez les restaurateurs, selon Thierry Marx, président de l'Umih

L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris et les restrictions de circulation ont pour conséquence une baisse de fréquentation de "quasiment -30 %" chez les restaurateurs, a affirmé lundi 22 juillet sur franceinfo Thierry Marx, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH). Il précise que pour les restaurateurs "qui sont vraiment au plus près de la zone très sécurisée, on est quasiment à -60 %" de baisse de fréquentation.

"Ça met en péril beaucoup de ces restaurateurs", déplore Thierry Marx. Certains pourraient même mettre la clé sous la porte, selon lui : "La trésorerie n'était plus là et tout le monde s'attendait à pouvoir se refaire un petit peu pendant cette période des Jeux. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas au rendez-vous."

Mais Thierry Marx ne veut pas mettre tout sur le dos des Jeux olympiques : "On est tous très heureux en tant que Français d'avoir les Jeux en France, c'est une fois par siècle", dit-il. Avant cette grande fête du sport, les restaurateurs ont enchaîné les difficultés : il y a eu les nombreux ponts du mois de mai et l'incertitude du mois de juin avec les élections législatives. "Ça n'a pas profité aux restaurateurs. Pendant cette période trouble, le client a fait des arbitrages", explique-t-il. Plus globalement "il y a des gens qui évitent la destination France parce qu'ils ne sont pas intéressés par cette période des JO", a-t-il remarqué.

Le syndicat avait déjà alerté le gouvernement il y a trois mois. Aujourd'hui, "on y travaille avec le préfet d'Ile-de-France Michel Cadot", explique-t-il. Ce sont des dossiers d'indemnisation "extrêmement compliqués à monter", souligne-t-il. "C'est pour ça que nous nous mobilisons parce que pour certains, ça va être de l'ordre du vital." Thierry Marx assure que les restaurateurs peuvent déjà récupérer leurs dossiers en ligne.