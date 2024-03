Paris 2024 : Amélie Oudéa-Castéra juge "choquantes et grotesques" les accusations de la Russie envers le Comité international olympique

Des propos qui ne passent pas. La ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castéra qualifie de grotesque la réaction de la Russie après l'annonce du Comité international olympique (CIO) de la priver de défilé. "Ces décisions démontrent à quel point le CIO s'est éloigné de ses principes déclarés et a basculé dans le racisme et le néonazisme", s'est indignée Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, mercredi 20 mars.



"C’est grotesque. Les mots qui ont été utilisés sont choquants et grotesques", a-t-elle martelé jeudi 21 mars, en marge d'une conférence de presse sur les violences sexistes et sexuelles. "Je pense que le CIO et l’IPC [le comité international paralympique] ont été clairs et cohérents dans les décisions qu’ils prennent, de faire en sorte que la Russie ne parade pas dans une cérémonie d'ouverture", a-t-elle poursuivi.



Amélie Oudéa-Castéra n'a pas manqué de rappeler que les athlètes de nationalités russe et biélorusse doivent répondre à un ensemble de critères pour pouvoir participer aux Jeux sous bannière neutre, notamment ceux de "ne pas avoir soutenu la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine et de ne pas avoir de lien avec l’armée ou les agences gouvernementales". "Ce qu’on veut, c’est dire : il n'y a pas de délégation russe qui parade, il n’y a pas d’Etat russe qui parade sur la Seine à l’occasion de cette cérémonie", a détaillé la ministre des Sports et des JOP.