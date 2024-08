Natation aux JO de Paris 2024 : Léon Marchand, "exceptionnel" et au "mental de fou", fait la fierté de son club toulousain

"On a vécu des moments extraordinaires, des moments magiques, on réalise à peine", réagit jeudi 1er août sur franceinfo Vincent Gardeau, président des Dauphins du Toulouse olympique employés club (TOEC), le club de Léon Marchand, au lendemain de sa double médaille olympique, en 200 m papillon et en 200 m brasse. Il salue un Léon Marchand "en pleine maîtrise, sûr de lui, confiant", "réglant bien la vitesse de ses courses" lors de cette "très grosse journée" de mercredi, marquée par "deux courses bien différentes et bien éprouvantes".

"On espérait le meilleur pour Léon, on avait déjà été bien servi par la médaille d'or sur le 400 m 4 nages, première médaille d'or olympique pour Léon, c'était déjà exceptionnel. Mais il a été plus fort que ce qu'on pensait", se réjouit Vincent Gardeau. Léon Marchand a mis "le feu" à Paris-La Défense Arena, témoigne de son côté Michel Coloma, directeur général des Dauphins du TOEC, invité sur France Inter jeudi.

"Il se sert du public intelligemment pour gagner ses courses, avec beaucoup de talent, il a su embarquer tout le monde avec des records et, à l'arrivée, la ferveur est là." Michel Coloma, directeur général des Dauphins du TOEC sur France Inter

"Il se rapproche dangereusement du niveau de Michael Phelps", la légende américaine qui n'avait jamais tenté de faire ce doublé, le 200 m papillon et le 200 m brasse dans la même journée. "C'est une grande fierté" pour le club Toulousain, où Léon Marchand a fait ses premiers pas, résume-t-il.

"Plein de qualités humaines"

"C'est un garçon exceptionnel, pour le travail, pour le sérieux, la préparation, il est très méticuleux avec toujours une volonté de progresser et un mental de fou, il a plein de qualités humaines qui expliquent en partie ses bons résultats dont nous sommes extrêmement fiers", abonde, sur franceinfo, le président des Dauphins du TOEC. "Ça n'a jamais été un flambeur", poursuit Vincent Gardeau, faisant part de son "amour" et de son "admiration" pour ce "pur produit" du club toulousain.

"Il est déterminé (...) et ce n'est pas terminé", conclut Vincent Gardeau, alors que Léon Marchand sera de retour dans l'eau dès jeudi matin avec les séries du 200 mètres quatre nages et le relais 4x100 quatre nages en fin de semaine. De quoi nourrir l'espoir d'une quatrième médaille d'or pour le champion des bassins désormais surnommé le "roi Léon".