Le champion olympique du 400 m 4 nages dispute quatre courses de natation, mardi, avec l'objectif de rallier les finales des 200 m papillon et brasse.

Loin d'être rassasié par sa première médaille d'or olympique, sur 400 m 4 nages, Léon Marchand s'aligne à la fois sur 200 m papillon et 200 m brasse, dont les séries et les demi-finales sont disputées mardi 30 juillet à Paris La Défense Arena. Ces quatre courses dans la même journée, avant les finales, mercredi, constituent certainement le défi le plus exigeant du nageur toulousain dans sa quête de moisson de médailles, avant le 200 m 4 nages et le relais 4x100 m 4 nages.

Paris 2024 - Natation : Léon Marchand assure sa qualification en demi-finale . (.)

Champion du monde en titre de la distance, Léon Marchand n'a pas eu à s'employer pour passer avec succès les séries du 200 m papillon. Tout en gestion, le Français a signé le sixième temps en 1'55"26, à environ trois secondes de son record de France établi aux championnats du monde du Fukuoka (Japon) l'année dernière (1'52"43). Deux heures plus tard, il a assuré sa qualification en demi-finales du 200 m brasse avec la même sérénité, troisième temps en 2'09"55, dans les mêmes eaux qu'en papillon par rapport à son record personnel (2'06"59).