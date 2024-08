JO de Paris 2024 : Henrik Christiansen ou "Muffin man", le nageur norvégien accro aux muffins au chocolat du village olympique

Il a déjà été renommé "Muffin man" sur Wikipédia. Le nageur norvégien spécialiste du 800 m et du 1 500 m nage libre, Henrik Christiansen, s'est découvert une passion en arrivant à Paris pour les JO 2024 : les muffins au chocolat distribués au restaurant du village olympique. Depuis, il est devenu la coqueluche de TikTok, plateforme sur laquelle il poste presque quotidiennement des vidéos de lui dévorant son nouveau dessert préféré.

A l'origine de ce buzz, une simple vidéo dans laquelle le nageur aux podiums internationaux en petit et grand bassin (mais aucune médaille d'or) s'amuse à noter la qualité des repas du restaurant du village olympique. Au menu, un plat de pâtes au pesto avec une brochette de porc qui obtient la note de 7/10, puis le fameux muffin au chocolat, auquel il attribue un 11/10 et une mention : "dingue". Une vidéo qui a atteint le million et demi de vues, mercredi 31 juillet.

"Je le jure devant Dieu, s’il n’y a pas de muffins aux Jeux olympiques de Los Angeles [en 2028], je ne viens pas." Henrik Christiansen, nageur norvégien sur TikTok

Henrik Christiansen s'amuse depuis à mettre en scène son amour pour la pâtisserie à travers des vidéos humoristiques toujours plus grotesques : du chocolat étalé sur le visage, des muffins cachés dans sa table de chevet... Au total, ce sont huit vidéos qui ne sont consacrées qu'à la gloire de ce qui est "la meilleure chose du village olympique" selon lui. La plus visionnée, où un coéquipier l'accuse de n'être aux Jeux olympiques "que pour les muffins", atteint même les cinq millions et demi de vues.

Le nageur de 27 ans se fait désormais surnommer "Muffin man" et est même reconnu comme tel par d'autres athlètes du village olympique, dont le champion du monde du 400 m 4 nages, le Néo Zélandais Lewis Clareburt. Pourtant, les muffins ne lui ont pas vraiment porté chance puisqu'il a été éliminé dès les séries du 800 m, le 29 juillet, terminant sixième. Il lui reste les séries du 1 500 m, samedi 3 août, pour se rattraper et convaincre son nutritionniste du bienfait de sa cure de muffins.