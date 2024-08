JO 2024 : "Je dois manger des muffins pour avoir suffisamment de calories", assure le nageur Henrik Christiansen, le "Muffin Man" du village olympique

S'il n'a pas vraiment excellé dans les bassins ou dans la Seine, Henrik Christiansen, nageur norvégien du 800 m, 1 500 m et 10 km, s'est fait un nom lors de ces Jeux olympiques de Paris 2024 en devenant... "Muffin man" ! Au lendemain de sa dernière place de la course marathon masculine, vendredi 10 août, l'homme est revenu pour franceinfo: sport sur sa passion pour le muffin distribué au village olympique et sur toutes ses vidéos publiées sur TikTok à la gloire de la pâtisserie américaine.

Franceinfo: sport : Comment avez-vous découvert ces fameux muffins ?

Henrik Christiansen : Il y en a partout dans le réfectoire. Dès le premier jour, lorsque je suis allé déjeuner, je les ai goûtés. Je voulais faire du contenu sur TikTok où je notais les plats que nous avions à la cantine et j'avais donné la note de 11 sur 10 au muffin. J'ai vu plein d'autres personnes dire que le muffin était incroyable, alors je me suis dit que je devrais peut-être faire plus de contenu dessus. J'ai donc commencé à faire quelques vidéos, qui ont été très populaires, et tout a explosé.

Et ils sont vraiment si bons ?

Oui, ils sont très riches. C'est un chocolat très noir, et j'aime beaucoup ça. Et ils ont aussi un centre coulant au milieu. Ils sont donc parfaits pour moi. Ce doit être l'un des meilleurs muffins que j'aie jamais mangés. Et puis au vu de l'ampleur que ça a pris, je ne peux plus vraiment dire autre chose (rires). Nous avons des muffins au chocolat similaires chez nous en Norvège. Mais souvent, lorsque nous nous rendons à différentes compétitions, la qualité de la nourriture varie beaucoup. À Paris, la nourriture est plutôt bonne et les muffins figurent parmi les meilleures choses que nous ayons à la cantine. Je vais en ramener quelques-uns à la maison pour que ma famille puisse les goûter...

Combien de muffins avez-vous mangés pendant les Jeux olympiques ?

Sept ou huit. Beaucoup de gens pensent que j'en ai mangé beaucoup plus, que j'en mange cinq par jour... Mais heureusement non. Je viens de finir ma compétition, j'ai fait le marathon natation hier et maintenant je peux manger plus de muffins. Je ne vais pas en prendre de trop non plus, parce que je ne veux pas m'en lasser. Je veux qu'ils soient toujours aussi bons !

Pourquoi avez-vous décidé de faire ces vidéos sur les muffins ?

Je voulais créer du contenu drôle et je me suis lancé à fond dans les muffins. Nous avons beaucoup de temps libre entre nos épreuves, c'est bien d'avoir quelque chose à faire pour s'occuper et se changer les idées. J'ai vu que TikTok était très populaire pendant les Jeux olympiques de Tokyo et je voulais poster des choses pour avoir un peu plus de followers. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'importance. Parce que maintenant, j'ai presque 500 000 followers. Il y a trois semaines, j'en avais 3 000.

Votre nutritionniste ne vous en a pas trop voulu...

J'ai parlé à mon nutritionniste et il a adoré les vidéos. Il m'a dit de savourer encore quelques muffins après ma course. Je suis un athlète d'endurance et donc les jours d'entraînement intensif, j'ai besoin de presque 7000 calories pour pouvoir maintenir mon poids. Et c'est impossible si vous ne mangez que de la salade. Je dois manger des muffins, de la crème glacée et du chocolat pour avoir suffisamment de calories. Beaucoup de gens comprennent mal ce qu'est la nutrition sportive.