JO 2021 : les Bleues du basket et du hand dos au mur, espoirs de médailles en tir... Ce qu'il ne faut pas rater dans la nuit de dimanche à lundi

Les Bleues du basket et du handball jouent leur qualification en quart de finale et le tir tricolore pourrait ouvrir son compteur à Tokyo dans la nuit de dimanche à lundi.

Les bassins, tatamis et la salle d'escrime sonneront creux lundi à Tokyo. Après la fin de l'escrime, du judo et de la natation, la deuxième semaine des Jeux s'ouvre sur des terrains différents. Dans la nuit du dimanche 1er août au lundi 2 août, les basketteuses et handballeuses françaises ont une place en quart de finale à valider. Quentin Bigot entre en piste au lancer du marteau. Enfin, la 22e médaille française pourrait venir du tir avec l'épreuve du 25 m pistolet feu rapide.

Les Bleues du basket et du hand pour éviter l'affront

Dire qu'on n'imaginait pas les handballeuses ou les basketteuses au bord du gouffre dès les phases de poules est sans doute un euphémisme. Pourtant, les deux équipes joueront bien leur survie olympique dès lundi matin. Les Bleues du hand seront les premières en piste. Pour les vice-championnes d'Europe, l'équation est simple : battre le Brésil et arracher le dernier ticket pour les quarts de finale.

>> Suivez France-Brésil, à partir de 4 heures sur france.tv

Sur le parquet de la Super Arena de Saitama, l'opposition sera encore plus coriace pour les joueuses de Valérie Garnier. L'ogre Team USA, 51 victoires consécutives aux JO, s'avance pour dévorer les dernières ambitions françaises. En cas d'exploit, les Bleues fileront en quart. Sinon, il faudra sortir les calculettes. Dans le nouveau format olympique, les deux meilleurs troisièmes de groupe rejoignent les quarts après avoir été départagé au différentiel de points inscrits/encaissés. Pour faire simple, une "rouste" reçue de la main des Américaines pourrait être fatale.

>> Suivez France - États-Unis, à partir de 6h40 sur france.tv

Quiquampoix-Bessaguet, fins tireurs tricolores

Deux chercheurs d'or français s'avancent sur le stand de tir d'Asaka, pistolet à la ceinture. Clément Bessaguet et Jean Quiquampoix ont idéalement débuté leurs Jeux olympiques en prenant les deux premières places des qualifications du pistolet à feu rapide 25 m, dimanche avec 297 points chacun. Rendez-vous d'abord à 1h30 pour la deuxième phase qualificative où il faudra se classer dans les six premiers pour accéder à la grande finale. Les deux Lucky Luke du tir français pourraient ensuite apporter les 22e et la 23e médailles à la délégation tricolore.

>> Suivez la fin des qualifications du tir à partir de 1h30, puis la finale à partir de 7h30 sur france.tv

Objectif finale en marteau pour Quentin Bigot

Lors de Mondiaux mornes à Doha en 2019, sa régularité d'horloger suisse au lancer de marteau avait un peu sauvé le bilan de l'athlétisme français. Médaillé d'argent, Quentin Bigot a désormais un nouveau statut à assummer, et ce dès les qualifications. Le Lorrain pointe en cinquième position des bilans mondiaux avec un jet à 79,70 m, son record personnel. Il ne lui faudra "qu'un" jet à 77,50 m pour se qualifier et rentrer tranquillement au village olympique en attendant la finale. Une autre Française sera présente au stade olympique lundi matin : Gemima Joseph, en séries du 200 m.

>> Suivez les qualifications du lancer de marteau à partir de 2 heures sur france.tv

Début de parcours pour Koumba Larroque en lutte

Championne d'Europe de lutte en mars à Varsovie chez les 68 kilos, Koumba Larroque veut faire flotter le drapeau tricolore sur le podium olympique. La jeune lutteuse de l'Essonne (22 ans) dispute ses premiers Jeux et commence par un huitième de finale à partir de 4h30 avant un éventuel quart quelques heures plus tard.

>> Suivez le parcours de Koumba Larroque en lutte à partir de 4h30, sur france.tv