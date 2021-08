Vidéo JO 2021 - Basket : "Chaque année on monte, j'espère qu'on pourra les taper", Evan Fournier réagit après la défaite des Bleus en finale

Déçu mais pas abattu. Après la défaite de l'équipe de France de basket en finale des Jeux olympiques face à l'ogre américain (87-82) samedi 7 août, Evan Fournier s'est exprimé au micro de France Télévisions. Les larmes aux yeux, très ému par la déception de voir s'échapper le rêve d'une médaille d'or, le futur joueur des Knicks a expliqué sa "fierté".

"Je suis fier de cette équipe, on a vraiment fait une belle compétition. On n'a rien lâché, j'espère qu'on a donné beaucoup de joie aux gens qui se sont levés, qui nous ont regardés", a indiqué Fournier, avant de poursuivre : "C'est une déception mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce tout ce qui s'est passé. Chaque année on monte, la marge rétrécit et j'espère qu'on va les taper". Une pointe d'optimisme et trois ans pour se préparer avant de retrouver, pourquoi pas, Team USA en finale des Jeux de Paris 2024.