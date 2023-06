JO de Paris 2024 : 7 200 places distribuées aux enfants bénéficiant d'une mesure de protection

Ces billets concerneront la compétition, "de la cérémonie d'ouverture jusqu'aux phases finales de toutes les disciplines", a annoncé lundi la fédération d'associations Cnape.

Plus de sept mille places aux Jeux Olympiques et paralympiques 2024 à Paris seront distribuées par des associations aux enfants bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance, ont annoncé, lundi 19 juin, le secrétariat d'Etat à l'Enfance et la fédération d'associations Cnape.

"Dans le cadre des Jeux olympiques (JO) et paralympiques (JOP), qui se dérouleront du 26 juillet au 8 septembre 2024, la secrétaire d'État chargée de l'Enfance" Charlotte Caubel "a obtenu la réservation de 7 200 places au profit des enfants bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance", déclarent-ils dans un communiqué commun.

La Cnape, première fédération de protection de l'enfance, avec plus de 160 associations qui gèrent un millier d'établissements et services sur tout le territoire national, distribuera ces billets pour les Jeux, "de la cérémonie d'ouverture jusqu'aux phases finales de toutes les disciplines". "Ces moments participeront de la construction de nouvelles aspirations et de nouveaux rêves, qui nourriront l'avenir de ces futurs adultes", selon le secrétariat d'Etat.