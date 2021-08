EN IMAGES. JO 2021 : défilé, extinction de la flamme et passation... Les scènes marquantes de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo

Retour en images sur la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo qui s'est déroulée le 8 août 2021 au terme de plus de deux semaines de compétitions.

Après 339 épreuves et plus de deux semaines de compétitions, les Jeux olympiques de Tokyo viennent officiellement de prendre fin au terme d'une cérémonie de clôture marquée une nouvelle fois par l'absence de public en raison de la situation sanitaire. Des athlètes des 206 délégations étaient réunis au sein du stade olympique japonais pour assister à l'extinction de la flamme et à la passation avec Paris qui accueillera les Jeux de 2024.