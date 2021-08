JO 2021 : le Français Steven Da Costa sacré champion olympique de karaté en moins de 67 kg

Le champion du monde 2018 des -67 kg s'est imposé en finale face au Turc Eray Samdan, et obtient la médaille d'or.

Jour de sacre pour le "petit prince du karaté", Steven Da Costa, nouveau champion olympique des -67 kg, jeudi 5 août. Et le Français restera à jamais le premier, puisque c'est la première fois que le karaté figure au programme olympique. Ce ne sera d'ailleurs pas le cas en 2024 à Paris. Il ne valait donc mieux pas louper cette chance unique pour Steven Da Costa, champion du monde en titre de sa catégorie, et qui s'est imposé par ippon en finale des -67 kg face au Turc Eray Samdan. Il empoche la 26e médaille pour la délégation française, la première de l'histoire en karaté.

"Je ne réalise pas, il y avait tellement de poids sur mes épaules pendant tant d’années. On se prépare des années pour une journée, une minute. Aujourd’hui c’est un soulagement. Ca a été très dur. Mais j’y ai toujours cru, c’était mon jour." Steven Da Costa à francetv sport

Grand favori du jour, le Français a répondu présent et n'a pas tremblé en finale, ne laissant son adversaire prendre aucune initiative, et aucun point (victoire 5-0). "Je suis sur un nuage et je ne vais pas descendre tout de suite", savourait Da Costa juste après son sacre.

Septième titre pour la France à Tokyo

Après une phase de poule marquée par trois victoires mais aussi une défaite contre le Jordanien Abdel Almasatfa (4-7), Steven Da Costa a réussi à se libérer pour aller chercher l'or olympique sans trembler. Il a d'abord écarté le Kazakhe Darkhan Assadilov (habituel -60 kg, catégorie non olympique) en demi-finale dans une affiche qui avait des airs de finale avant l'heure.

Mais il fallait terminer le travail face au Turc Eray Samdan (lui -60 kg en mai dernier), qu'il n'avait jamais affronté. Dominateur, Da Costa n'a pas laissé son adversaire s'exprimer et s'est imposé 5-0. Attendu, le champion du monde a tenu son rang et devient le premier champion olympique des -67 kg en karaté. Il apporte une 26e médaille à la délégation française, une septième en or.