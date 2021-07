C'est avec l'histoire de l'olympisme que Teddy Riner a rendez-vous au pays du judo, vendredi 30 juillet. Au-delà du symbole, remporter une troisième médaille d'or, à Tokyo, berceau de cet art martial, ferait du Français le judoka le plus titré des Jeux olympiques à égalité avec le Japonais Tadahiro Nomura chez les moins de 60kg. Teddy Riner, la quête, documentaire réalisé par Benoît Durand, Brice Baubit et Laurent Lefebvre, diffusé jeudi 22 juillet*, retrace les deux dernières années de préparation du décuple champion du monde. Deux années jalonnées de doutes, de blessures mais aussi d'une volonté de revenir sur le toit du monde après dix-huit mois d'arrêt et deux défaites consécutives.

Après dix ans d'invincibilité sur les tatamis, le champion français s'était incliné en février 2020 contre le Japonais Kokoro Kageura au troisième tour du Tournoi international de Paris. Une défaite aux vertus thérapeutiques pour Teddy Riner qui veut voir dans cet échec un soulagement tant la pression sur ses épaules est lourde. Mais quelques mois plus tard, aux championnats de France par équipes, le poids lourd perd une nouvelle fois. Une profonde remise en question s'opère alors pour le champion qui décide de partir s'isoler à Marrakech au Maroc.

"Il sait ce dont il a besoin"

"J'avais besoin de m'éloigner de tout le monde, j'avais besoin de me reconcentrer sur moi", confie-t-il. En quête de renouveau, il s'interroge : "Qu'est-ce que je dois faire pour aller chercher cette médaille d'or ?" Il modifie ainsi sa façon de s'entraîner, adoptant notamment des exercices de stimulation neurologique et décide surtout de se séparer de la moitié de son staff. "A huit mois des Jeux, le risque est énorme, s'inquiète Laurent Calleja, son coach personnel depuis 2017, maintenu dans l'équipe. Parce que même si tu as perdu deux fois, c'est quand même des gens qui t'ont fait gagner pendant dix ans." Une décision que Teddy Riner assume, prêt à tout pour retrouver son meilleur niveau. "Là, c'est un moment clef, témoigne sa compagne Luthna Plocus. Il sait ce qu'il fait et il a un très bon instinct. Il sait ce dont il a besoin, qui le sait mieux que lui ?"

* Le documentaire Teddy Riner, la quête est diffusé jeudi 22 juillet à 21h05 sur France 2, ainsi que sur france.tv dès 6 heures.