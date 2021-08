JO 2021 : Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou et les médaillés français de retour en France

Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou et d'autres héros français et médaillés de la première semaine des Jeux olympiques de Tokyo sont revenus à Paris, lundi 2 août.

Dans la matinée du lundi 2 août, Teddy Riner et d'autres athlètes français médaillés aux Jeux olympiques de Tokyo sont revenus à Paris avec de l'or, de l'argent et du bronze dans leurs bagages. Ils ont atterri vers 4 heures du matin à Roissy (Val-d'Oise), attendus par une poignée de supporters et par leur famille. "Ça fait du bien d'apercevoir sa famille, ses proches", a confié Teddy Riner, médaillé d'or avec l'équipe de France de judo.



"Tout était parfait"

"Ça va faire plaisir de partager ça avec eux parce qu'ils nous ont suivis pendant toute cette semaine, ils ont été là pour nous à chaque instant, même quand il y a eu des déceptions", a affirmé Amandine Buchard, médaillée d'or avec l'équipe de France de judo. De son côté, Clarisse Agbegnenou est tombée dans les bras de sa mère. Pour la judokate double-médaillée d'or, c'est enfin le moment de partager sa ferveur. "Pour moi, en tant qu'athlète, je n'aurais pas rêvé de meilleurs Jeux, s'est-elle réjouie. Tout était parfait, tout était magnifique, je me suis sentie super bien. Après avoir vécu un peu l'enfer, avec le report des Jeux, ça fait du bien de pouvoir souffler comme ça."