"Je ne quitterai pas le monde du judo sans quelques titres encore" : à quelques jours des JO, Teddy Riner affirme être "plus fort qu'avant"

"Je suis meilleur qu'avant !" Teddy Riner lance les hostilités à moins de deux semaines de l'ouverture des JO de Paris. Le porte-étendard du judo français visera le 2 août une troisième médaille d'or olympique en individuel dans sa catégorie poids lourds, devant son public. Sa préparation quasiment terminée, Teddy Riner a répondu aux questions d'une cinquantaine de journalistes réunis à Poissy, au centre d'entraînement du PSG, étant lui-même licencié au PSG judo.

Dans les questions comme dans les réponses, un mot revient régulièrement : la pression. "La pression fait partie de la chose. C'est les Jeux Olympiques, c'est un rouleau compresseur et on va le sentir passer. Maintenant, ce qu'il faut c'est bien se préparer, c'est ne pas avoir laissé certaines choses de côté", expose le champion qui participera à ses cinquièmes Jeux olympiques.

"Plus fort"

Pour l'instant, rien n'a effctivement été laissé de côté. La préparation ? Tous les feux sont au vert. Le poids ? Encore quelques kilos à perdre idéalement, mais rien d'alarmant, assure le patron du judo mondial qui espère cette fois-ci, à Paris, effacer la déception de la médaille de bronze de Tokyo.

"Je me sens mieux qu'à Tokyo, parce que là on est à la maison, parce qu'il s'est passé trois ans qui m'ont permis encore d'apprendre, de comprendre, et surtout d'acquérir encore plus d'expérience." Teddy Riner à franceinfo



De quoi affirmer que le Teddy Riner 2024 est, aujourd'hui, à 35 ans, la meilleure version de lui-même. "Quand on fait les études et qu'on pose les calculs, effectivement le Teddy Riner de 2024 est bien plus fort. Mais c'est compliqué de se dire qu'il y a un Teddy plus fort qu'un autre. Une chose est sûre, oui, si on pose les chiffres et que l'on regarde mentalement, physiquement et 'judostiquement'(sic) parlant, oui je suis plus fort. Meilleur dans tous les points."

Déjà les JO de 2028 à l'esprit

Meilleur que jamais à Paris, et pourquoi pas à Los Angeles. La prochaine Olympiade, en 2028, est déjà dans un coin de la tête : "Je ne veux pas dénigrer mon pays, ni la plus belle ville du monde, mais Los Angeles c'est quand même quelque chose qui fait rêver beaucoup de monde. On sait que les Américains vont mettre les petits plats dans les grands pour faire quelque chose d'extraordinaire, donc je ne serai pas étonné s'il y a des voitures volantes en 2028."

Teddy Riner n'est pas prêt à raccrocher : "Comment je me sens, comment je suis, fait que j'ai envie de continuer de m'éclater. Et s'il y a cette médaille au bout du chemin, forcément je vais prendre encore plus de plaisir et je ne quitterai pas de toute façon le monde du judo sans quelques titres encore."

Teddy Riner mettra un terme à sa préparation la semaine prochaine avec un tout dernier stage à Marrakech, avant de rentrer complètement dans sa bulle olympique parisienne.