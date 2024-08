JO 2024 : les vols et agressions en légère hausse près des sites olympiques d'Ile-de-France

Les vols, avec ou sans violence, et les coups et blessures volontaires, notamment en dehors de la sphère familiale, sont repartis à la hausse autour des sites olympiques en Ile-de-France la semaine dernière, selon les données publiées jeudi 9 août par le service de statistiques du ministère de l'Intérieur (SSMSI). Depuis fin juillet, le SSMSI publie exceptionnellement un suivi hebdomadaire des indicateurs de crimes et délits enregistrés pendant les Jeux olympiques et paralympiques.

Les données publiées ce jeudi concernent la semaine du 29 juillet au 4 août, soit pour la première fois une période "incluant chaque jour des épreuves olympiques", souligne l'étude. En Ile-de-France, les coups et blessures volontaires augmentent de 10% par rapport à la semaine précédente et même de 20% quand ils sont commis en dehors de la sphère familiale.

Des données à "interpréter avec prudence"

Les vols violents (+17%) et sans violence (+6%), notamment dans les transports en commun (+8%), y enregistrent également des hausses significatives, tout comme les cambriolages (+6%). En revanche, les vols liés aux véhicules (-13%) et les dégradations et destructions volontaires (-5%) poursuivent leur baisse déjà observée depuis mi-juillet.

Le service de statistiques du ministère de l'Intérieur souligne que le "suivi hebdomadaire ainsi que la déclinaison des statistiques de la délinquance enregistrée par zone géographique peuvent conduire à observer un faible, voire très faible, nombre de crimes et délits, ce qui peut rendre les évolutions hebdomadaires volatiles". Il fait valoir que ces données publiées "doivent donc être interprétées avec prudence".