JO 2024 : le football en langue des signes

À Nantes (Loire-Atlantique), dans la fan zone, les rencontres diffusées en direct sont également commentées en langue des signes.

Une retransmission du match entre la France et le Brésil, au village olympique de Nantes, en Loire-Atlantique, ressemble à s’y méprendre à celle d’une fan zone classique. Pourtant, la différence est majeure : dans un angle du grand écran, la rencontre est commentée en langue des signes par des personnes sourdes. Une expérience unique pour la quarantaine de spectateurs sourds et malentendants.

“C’est super”



“Habituellement, quand on regarde les sous-titrages, ça vient des entendants. Ce sont des expressions et des mots qui ont un certain sens pour les entendants, donc on ne capte pas forcément tout”, commente l’un d’eux. “Là, on est vraiment en symbiose avec le match, en symbiose avec les commentaires et c’est super”, poursuit un autre, tout sourire.