JO 2022 : pas de public pour accompagner la flamme olympique sur son parcours en Chine à cause du Covid-19

Le parcours de la flamme olympique est réduit au minimum entre le 2 et le 4 février.

(ZHANG CHENLIN / XINHUA via AFP)

En Chine, le grand public ne pourra pas assister au traditionnel passage de relais de la flamme olympique lors des Jeux olympiques de Pékin prévus dans deux semaines, annonce le comité d'organisation. Seules des personnes invitées, vaccinées et testées pourront assister au parcours, dans des lieux délimités et isolés. Pour les autres, ce sera uniquement sur smartphone ou sur ordinateur.

Des robots parmi les porteurs de la flamme

En raison de la situation sanitaire, le programme est réduit au strict minimum entre le 2 et le 4 février. La flamme fera étape à la Grande Muraille de Chine, au Palais d'Été à Pékin ainsi que dans le grand parc de la forêt olympique. 1 200 personnes âgées de 14 à 86 ans porteront la flamme, après avoir été testées et vaccinées. Des robots aquatiques figurent également parmi les porteurs et la flamme montera aussi à bord d’une voiture sans conducteur.

Toujours à cause de la crise sanitaire, le comité d'organisation avait déjà annoncé en 2021 l'interdiction de spectateurs étrangers aux Jeux olympiques avant, lundi 17 janvier, d'annuler tout simplement la vente de tickets au grand public.