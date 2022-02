JO 2022 : Clément Noël, le relais femmes en biathlon, le sprint par équipes en ski de fond... À quelle heure et sur quelles chaînes suivre les épreuves de mercredi

Le programme sera copieux et ambitieux pour les Français, à Pékin, mercredi 16 février. Le slalomeur Clément Noël entrera en piste et fait partie des grands favoris pour la victoire. Révélation des derniers Jeux, il a depuis pris une autre dimension et rêve d'or. Plus tard, les biathlètes féminines auront une revanche à prendre après deux dernières épreuves individuelles manquées.

Les fondeurs reviendront sur la piste de Zhangjiakou pour conserver la médaille de bronze qu'ils ont obtenu en team sprint il y a quatre ans. Découvrez le programme complet :

3h15 : ski alpin - slalom hommes à suivre sur France 2

Première manche. L'heure est venue pour le Vosgien Clément Noël. Quatre ans après Pyeongchang et sa quatrième place, le Français est devenu un cador de sa discipline. Avec neuf victoires en Coupe du monde dont une cet hiver à Val d'Isère, le Français va devoir trouver la solution pour aligner deux bonnes manches. Il sera accompagné d'Alexis Pinturault, toujours en délicatesse avec son épaule.

6h45 : ski alpin - slalom hommes à suivre sur France 3

Seconde manche. Avec, potentiellement, deux Français dans cette deuxième manche à Yanqing (Clément Noël et Alexis Pinturault).

8h15 : ski de fond - sprint par équipes hommes et dames à suivre sur France 2

Demi-finales. C'est l'une des épreuves attendues pour le ski de fond français. Décomplexés après la médaille de bronze sur le relais obtenue plus tôt, Hugo Lapalus et Richard Jouve vont se présenter en sérieux outsiders et pourraient jouer les premiers rôles. Du côté des femmes, une place en finale serait une bonne chose avec Mélissa Gal et Léna Quintin alignées.

8h45 : biathlon - relais dames à suivre sur France 3

Les carabines prêtes, les spatules saillantes, les biathlètes françaises vont se présenter sur ce relais en qualité de favorites. Aux côtés des Norvégiennes et des Suédoises, elles devraient jouer les premiers rôles. Seront en lice : Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon. En 2018, les relayeuses françaises avaient conquis la médaille de bronze.

10h15 : ski de fond - sprint par équipes hommes et dames à suivre sur France 2

Finales. Avec, potentiellement, les deux équipes de France féminine et masculine sur la piste de Zhangjiakou.

