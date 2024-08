Passer de 5 000 spectateurs, dans une salle au plafond bas, à 27 000 dans une salle immense, cela peut impressionner. Les Bleues, qui n’avaient jamais eu l’occasion de jouer au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq (Nord), en ont fait l’expérience, mardi 6 août, en quarts de finale des Jeux de Paris contre l’Allemagne (26-23). Si elles ont semblé un peu inhibées par ce nouveau contexte, elles sont tout de même parvenues à se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Et sont désormais à un match d'une nouvelle médaille olympique.

Paris 2024 - Handball : les Françaises se mettent à l'abris

Dans une ambiance de stade de foot, il a fallu quelques longues minutes aux Bleues pour prendre la dimension de l’enceinte et y trouver leurs repères, alors qu’aucun entraînement n’y avait été possible avant le quart de finale. Les joueuses d’Olivier Krumbholz ne menaient que 1-0 après cinq minutes, et grâce à des arrêts de Laura Glauser, la première réalisation allemande n’est intervenue qu’à la 9e minute. Un but qui a peut-être débloqué les Françaises, qui ont tout de suite réagi en trouvant trois fois le chemin des filets en une minute.

Du déchet à corriger en attaque

Mais alors qu’on pensait la machine enfin lancée, avec six buts d’avance au quart d’heure de jeu (9-3), les Bleues ont ensuite connu un gros trou d’air de dix minutes sans marquer. Avec trop de déchets et de pertes de balle en attaque, elles ont laissé les Allemandes se rapprocher et ne menaient "que" 13-10 à la pause.

Au retour des vestiaires, l’Allemagne a resserré la vis en défense et est parvenue à égaliser (15-15 à la 40e). Mais sans paniquer, l’équipe de France a repris sa marche en avant, avec des arrêts de Laura Glauser et des buts de Tamara Horacek qui les ont remises dans le bon chemin. Elles s’imposent finalement 26-23 dans un match avec plus d’adversité que durant le tour préliminaire face à des adversaires largement à leur portée.

Il faudra continuer à monter en puissance pour affronter la Suède ou la Hongrie en demi-finales. Et espérer que leurs homologues masculins les imitent en quarts de finale mercredi, même lieu, même heure, même adversaire.