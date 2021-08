JO 2021 - Gymnastique : Simone Biles va participer à la finale de la poutre, selon l'une de ses coéquipières

Selon la gymnaste Mykayla Skinner, la quadruple championne olympique Simone Biles participera à l'ultime épreuve du programme de gymnastique, la poutre, mardi 3 août. Biles s'était retirée sur concours général par équipe pour protéger sa santé mentale.

"Je ne sais pas si c'est sûr, c'est elle qui va décider, mais oui", a répondu Skinner aux journalistes qui l'interrogeaient sur la participation de Biles à la finale de la poutre. "Elle gère tout ça mieux que je ne le pensais, chaque jour, elle rit avec nous, elle rigole, elle nous encourage, peut-être que cela sera différent une fois qu'elle va rentrer chez elle, mais comme elle est à nos côtés, elle va probablement participer à la compétition, elle essaie de rester dans le coup", a détaillé Skinner après sa deuxième place dans la finale de saut.

Vers une sixième médaille olympique ?

Biles, cinq médailles à Rio donc quatre en or, a déjà renoncé à quatre finales : la plus prestigieuse, celle du concours général, le saut, les barres asymétriques et le sol où elle domine généralement toutes les autres compétitrices.

À 24 ans, pour ses deuxièmes JO, elle est en proie à une baisse de confiance en elle, parasitée par la pression et un problème de "perte de figure", ou perte de repère dans l'espace, qui met en danger cette gymnaste aux acrobaties exceptionnelles.