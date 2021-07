JO 2021 - Gymnastique : Simone Biles déclare forfait pour le concours général

Alors qu'elle s'était déjà retirée de la finale du concours général par équipes, mardi, Simone Biles a également déclaré forfait pour le concours général individuel, dans un communiqué publié mercredi 28 juillet. La quadruple championne olympique à Rio a expliqué devoir "lutter contre ses démons", et va évaluer dans les prochains jours si elle participera ou non aux finales individuelles durant la deuxième semaine des Jeux Olympiques.

Dans un communiqué, la Fédération américaine apporte son soutien à son athlète star : "Nous soutenons Simone de tout notre cœur et nous applaudissons son courage de mettre la priorité sur son bien-être. Elle montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de monde".

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o