Premier League : Manchester City atomise Leeds et conforte sa place de leader

Les hommes de Pep Guardiola ont offert un festival de but à l'Etihad, mardi 14 décembre, et étrillé Leeds, 16e du championnat anglais.

Avec 41 points, les Citizens occupent la tête du classement avec 4 longueurs d'avance sur Liverpool, qui reçoit Newcastle, jeudi 16 décembre, et 5 sur Chelsea, qui accueille Everton le même jour. De quoi réaffirmer leur domination dans le championnat anglais.

Avec le retour de Phil Foden et Kevin de Bruyne dans le onze de départ, la titularisation de Jack Grealish, Riyad Mahrez et Bernardo Silva, City avait de nombreux atouts offensifs pour exploiter les moindres failles de la défense des Peacocks, parfois friable.

Dès la 7e minute, Foden a bien lancé Rodri vers le but et suivi pour récupérer le ballon repoussé par Illan Meslier pour ouvrir le score (1-0, 7e).

Il s'agissait du 500e but inscrit par Manchester City depuis l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc, soit en 207 matchs. Un record de précocité autrefois détenu par Jürgen Klopp (234 rencontres), toutes compétitions confondues.

Avant même la fin du premier quart d'heure, Jack Grealish a doublé le score de la tête (2-0, 13e). C'est ensuite Kevin de Bruyne qui a ôté tout suspense à la demi-heure de jeu, à la conclusion d'une combinaison d'école (3-0, 31e). Le Belge a signé un doublé d'une frappe lourde (5-0, 62e), pas très longtemps après que Mahrez a lui aussi trouvé la faille (4-0, 49e).

