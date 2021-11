Manchester City-PSG : Kevin De Bruyne positif au Covid-19 et absent en Ligue des champions

Kevin De Bruyne et ses compatriotes de la sélection ont validé leur ticket pour la prochaine Coupe du monde lors des rendez-vous internationaux de novembre. Mais le joueur de Manchester City a appris une mauvaise nouvelle de retour en Angleterre. Malgré un schéma vaccinal complet, Kevin De Bruyne a été testé positif au Covid-19, a annoncé Pep Guardiola vendredi 19 novembre. L'international belge sera indisponible pour les deux prochaines échances de Manchester City, face à Everton en Premier League et contre le PSG en Ligue des champions. Après ce test positif, le joueur de 30 ans "doit se reposer dix jours" a déclaré l'entraîneur du club mancunien en conférence de presse.

Presser Time!



Tune in shortly to watch Pep preview Sunday's visit of Everton! ⬇️#ManCity