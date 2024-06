Paris 2024 : Hervé Renard dévoile une nouvelle pré-liste sans surprise qui enregistre les retours d'Eugénie Le Sommer et Griedge Mbock

Pas de changement et deux retours. La Fédération française de football (FFF) et Hervé Renard, ont officialisé, jeudi 20 juin, le retour de l'attaquante Eugénie Le Sommer, opérée du genou en avril dernier, et de la défenseure Griedge Mbock, qui revient également de blessure, dans la pré-liste des Bleues pour les matchs éliminatoires de l'Euro 2025 et les Jeux olympiques de Paris 2024.

𝐄𝐧 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐉𝐞𝐮𝐱 🇫🇷🏅



Voici la pré-liste d'Hervé Renard pour préparer les Jeux et pour les 2 derniers matchs de qualifications à l'Euro 2025

Les deux prochains matchs de qualification à l'Euro 2025 auront lieu le vendredi 12 juillet à Dijon, contre la Suède et le mardi 16 juillet à Cork face à l'hôte irlandais. L'équipe de France féminine se rassemblera à partir du lundi 24 juin à Clairefontaine pour préparer les deux échéances de son été 2024.

Hormis les deux Lyonnaises, le sélectionneur Hervé Renard a appelé les mêmes joueuses que lors du dernier rassemblement. Il devra annoncer une liste définitive de 18 joueuses et 4 réservistes, vraisemblablement le 5 juillet, pour les Jeux de Paris, qui tiendront du 26 juillet au 11 août.