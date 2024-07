Ils ont refait le coup du réveil en deuxième période. Les joueurs de l'équipe de France olympique de football ont obtenu un succès précieux contre la Guinée (1-0), samedi 27 juillet, à Nice, qui leur permet de faire un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale. Resté aux avant-postes après un coup-franc, le défenseur Kiliann Sildillia a marqué l'unique but de la rencontre à quinze minutes de la fin du temps réglementaire, de la tête, sur un centre travaillé de Michael Olise (75e).

Un but qui ne suffira pas à occulter les grandes difficultés des Bleus face à un adversaire qui était dernier du groupe au coup d’envoi. Le scénario a presque copié celui du match contre les Etats-Unis trois jours plus tôt, les étincelles en moins. La troupe de Thierry Henry peut s’estimer très heureuse de n’avoir toujours pas encaissé le moindre but depuis le début du tournoi.

La VAR annule deux buts guinéens

Samedi soir, l'assistance vidéo à l'arbitrage a annulé deux buts guinéens pour des positions de hors-jeu (40e, 45e+2) et Castello Lukeba a effectué deux sauvetages importants devant sa ligne (29e, 45e+10). Des frayeurs qui s’ajoutent aux deux poteaux subis contre les Américains, qui avaient également marqué avant l’intervention de la VAR. Symbole de la soirée difficile vécue par les Bleus, les misères infligées par le jeune Aliou Baldé (21 ans), joueur de Nice, qui évoluait à domicile, à Adrien Truffert.

Paris 2024 - Football : Kiliann Sildillia délivre les Tricolores

Le football n’était pas le centre du monde pour une fois, ce qui fait qu'il sera difficile de se plaindre d’avoir ressenti une trop grande pression dans un stade niçois largement clairsemé, qui avait en plus déjà communié à sa manière en fêtant le titre olympique des rugbymen avant le coup d’envoi. Il a manqué aux Bleus à différents moments du match de l’envie, de l’efficacité à la création et de la rigueur défensive.

Au rayon des satisfactions, on notera encore la bonne condition physique de cette équipe qui n’a plus rien laissé passer à partir de l’heure de jeu. Michael Olise continue également de se montrer comme le détonateur, celui qui peut tout débloquer sur un geste. La nouvelle pépite du Bayern Munich en est à quatre buts et quatre passes décisives avec la sélection olympique depuis le premier match de préparation.

Malgré cette prestation qui reste largement insuffisante pour un candidat autodéclaré à la médaille d'or, tout roule pour Thierry Henry et ses joueurs, qui n'ont besoin que d'un point, mardi contre la Nouvelle-Zélande, pour être sûrs de terminer premiers de leur groupe. Les All Whites tenteront aussi de se hisser en quarts de finale en dépit de leur défaite 4-1 face aux Etats-Unis, subie quelques heures plus tôt.