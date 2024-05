Paris 2024 : Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Tony Parker et Soprano porteront la flamme olympique à Marseille

À deux jours du départ du relais de la flamme sur le sol français, les premiers relayeurs ont été dévoilés, lundi 6 mai. Après Florent Manaudou, premier relayeur de la flamme olympique en France, lors de l'arrivée du Belem à Marseille, mardi 8 mai, ils seront une centaine de relayeurs à participer à la première journée.

Parmi eux, plusieurs anciens joueurs de football ont été annoncés, comme les ex-internationaux français Jean-Pierre Papin, attaquant de l'OM entre 1986 et 1992, et Basile Boli, défenseur central entre 1990 et 1994. L'avant-centre marseillais (entre 2003 et 2004) Didier Drogba sera, lui aussi, l'un des relayeurs du jour. D'autres grands sportifs comme le basketteur Tony Parker, et le nageur vice-champion olympique Frédérick Bousquet, font aussi partie de la liste.

Du côté des artistes, les rappeurs Soprano et Alonzo, l'humoriste Nicole Ferroni, l'animateur Camille Combal et le chef triplement étoilé installé à Marseille Alexandre Massia porteront aussi la flamme dans la cité phocéenne. De Marseille, la flamme suivra un parcours sur tout le territoire français, en métropole ainsi que dans les départements d'Outre-mer, avant de prendre place, le 26 juillet, au jardin des Tuileries, à Paris.