Et de cinq ! La délégation française a enregistré, dimanche 1er août, sa cinquième médaille d'or grâce à l'équipe de France masculine de fleuret. Le quatuor tricolore, composé d'Enzo Lefort, Erwann Le Péchoux, Julien Mertine et Maxime Pauty, a survolé les Russes (45-28) en finale pour devenir champion olympique. Les Tricolores, qui n'ont pas tremblé, ont fait preuve de solidité, de sérénité et de constance.

Première médaille d'or depuis 20 ans

Cette médaille d'or est la première pour le fleuret français par équipes depuis les Jeux olympiques de Sydney en 2000. Cet exploit confirme les bons résultats de l'escrime tricolore aux JO de Tokyo avec cinq breloques remportées. L'escrime est, pour l'instant, le deuxième sport français le plus médaillé à Tokyo derrière le judo avec huit médailles.

Ce titre est aussi une belle revanche pour Enzo Lefort et Erwann Le Péchoux qui s'étaient inclinés lors de la finale des Jeux olympiques de Rio en 2016, et ce déjà face aux Russes. Revivez les temps forts de la victoire française face aux Russes.