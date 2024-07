Escrime aux JO de Paris 2024 : "C'était magnifique de partager cette finale avec elle", réagit Sara Balzer après sa défaite en finale contre Manon Apithy-Brunet

"C'était magnifique de partager cette finale avec elle", réagit l'escrimeuse française Sara Balzer, sur franceinfo, au lendemain de sa défaite en finale de sabre face à sa compatriote Manon Apithy-Brunet, aux Jeux olympiques de Paris 2024. "Manon est très forte et j'ai souvent des difficultés mais aucun regret", affirme la médaillée d'argent.

Pour la championne olympique, Manon Apithy-Brunet, également interrogée sur franceinfo, "c'était un moment très fort". "C'était une difficulté parce qu'on cherche toutes les deux l'or olympique, mais arriver toutes les deux en finale, ça veut dire que toutes les deux on avait rempli le contrat et que la France allait avoir beaucoup de médailles", se réjouit-elle. Les deux escrimeuses ont "pris le temps de se féliciter toutes les deux, de profiter, de remercier le public qui nous l'a d'ailleurs énormément rendu sur toute la journée et même après la finale".

🔴Club France JO 2024 ➡️ "Aucun regret, c’était une magnifique journée et c’était magnifique de partager cette finale avec elle", affirme Sara Balzer, médaillée d'argent au sabre. pic.twitter.com/aVyrTgiCgU — franceinfo (@franceinfo) July 30, 2024

Chercher l'or au tournoi par équipe

Après la victoire de Manon Apithy-Brunet, son mari, Boladé Apithy, est allé à sa rencontre pour la prendre dans ses bras. "Voir Boladé me sauter dessus, c'était un de mes rêves, on ne va pas se mentir, j'en rêvais donc c'était vraiment génial", souligne l'escrimeuse.

Samedi, Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer participeront au tournoi de sabre par équipe avec leurs deux coéquipières, Cécilia Berder et Sarah Noutcha. "Ce sont deux filles extrêmement fortes avec qui on partage cette équipe et on va clairement tout faire pour aller chercher l'or, pour que tout le monde puisse vivre ces émotions au Grand Palais", souligne Sara Balzer.