JO 2021 : l'escalade aux Jeux, comment ça marche ?

L'escalade fait ses grands débuts olympiques à Tokyo avec un format qui combine les trois disciplines classiques : la vitesse, le bloc et la difficulté. 20 femmes et 20 hommes partiront à la conquête de la première médaille d'or de l'histoire de ce sport. Le système mis en place devrait récompenser les athlètes les plus réguliers et polyvalents. Quatre Français sont en lice : les frères Bassa et Mickael Mawem, Julia Chanourdie et Anouck Jaubert. Découvrez en vidéo toutes les règles de l'escalade.