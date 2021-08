JO 2021 - Équitation : un cheval de l'équipe suisse euthanasié après une grave blessure en cross-country

Dans un communiqué publié dimanche 1er août, le Comité olympique suisse a annoncé que le cheval Jet Set, âgé de 14 ans, a dû être euthanasié. Il s'était déchiré gravement un ligament de la jambe avant droite à l'atterrissage d'un saut. "En raison de la gravité de la blessure et de la douleur qu'elle a causée, le cheval a dû être euthanasié peu de temps après", précise le comité.

Le cavalier Robin Godel n'a pas été blessé dans l'accident. L'équipe suisse précise que "malgré le tragique accident, (elle) a décidé de participer au concours final de saut" lundi. La cavalière remplaçante Eveline Bodenmüller montera Violaine de la Brasserie pour la suite de la compétition.

It is with great sadness that we announce that the Swiss horse Jet Set, ridden by Robin Godel has had to be euthanised after pulling up extremely lame on the Sea Forest Cross Country Course during the Equestrian Eventing at the Tokyo 2020 Olympic Games on 1 August 2021. pic.twitter.com/B5hUZv2Pux