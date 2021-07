DIRECT. JO 2021 : les nageurs tricolores déçoivent, les fleurettistes français en lice... Suivez la nuit à Tokyo

Troisième journée d'épreuves à Tokyo. La journée a commencé avec un rendez-vous matinal en triathlon. Côté français, le double champion du monde en titre Vincent Luis que l'on destinait à mettre fin à vingt ans de disette tricolore dans la discipline a échoué. Les Français que l'on attendait au plus haut loupent même le top 10. Plus tard dans la nuit, les handballeurs français se sont imposés face au Brésil pour leur second match de poule, après avoir facilement dominé l'Argentine (33-27). Le relais 4x100 nage libre, médaillé sur les trois derniers Jeux, n'a pu décroché qu'une 6e place, malgré l'énorme performance de Maxime Grousset. Du tennis de table, du taekwondo, du tir ou encore du rugby à 7 sont également au programme de la journée, à suivre en direct sur francetv.