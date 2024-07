Nantenin Keïta, Alexis Hanquinquant, Mélina Robert-Michon et Florent Manaudou, ont été désignés, jeudi, les quatre porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux olympiques et paralympiques.

Ils sont les quatre sportifs à avoir été élus porte-drapeaux par les athlètes français. Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon pour les Jeux olympiques, Nantenin Keïta et Alexis Hanquinquant pour les Paralympiques, auront l'honneur de porter le drapeau français lors de leur cérémonie d'ouverture, respectivement le 26 juillet et le 28 août. A eux quatre, ces athlètes représentent pas moins de 10 médailles olympiques, dont trois titres.

L'athlète malvoyante, Nantenin Keïta, championne olympique du 400 m à Rio en 2016 et le nageur Florent Manaudou, en or sur le 50 m nage libre à Londres en 2012, sont les deux sportifs avec le plus beau palmarès olympique, avec quatre médailles. La discobole Mélina Robert-Michon, qui vivra à Paris ses septièmes JO, a, elle décroché l'argent à Rio. Le para-triathlète, Alexis Hanquinquant est pour sa part champion paralympique en titre.