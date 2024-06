Paris 2024 : la cérémonie des JO "sera compatible avec le débit de la Seine le 26 juillet", assure le préfet d'Île-de-France

La cérémonie des Jeux olympiques "sera compatible avec le débit de la Seine le 26 juillet", assure mercredi 26 juin sur franceinfo Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France. La cérémonie d'ouverture des JO doit se dérouler, sous forme d'une parade nautique de six kilomètres, sur le fleuve. Les 8 500 athlètes vont descendre du village olympique pour monter sur une centaine de bateaux et cheminer entre Austerlitz et le Trocadéro sur une parade que Marc Guillaume promet d'être "inédite".

La répétition de la cérémonie d'ouverture qui devait se tenir lundi 24 juin avec toute la flotte de bateaux a été reportée en raison du fort débit de la Seine. Si une répétition s'est tenue avec succès le 17 juin, celle qui était programmée lundi est la troisième à être reportée à cause des fortes pluies. "Le débit a notablement baissé depuis ce week-end, et en juillet, ce sera un débit estival", rassure le préfet. Marc Guillaume affirme que "la préparation de la cérémonie d'ouverture se déroule dans de bonnes conditions, à la fois pour la sélection des bateaux et pour la façon dont ils vont naviguer sur le fleuve".

Toutefois, "à ce jour, les conditions ne sont pas réunies pour que l'on puisse se baigner dans la Seine", déplore le préfet, alors que les épreuves de triathlon (30 et 31 juillet, 5 août), de natation-marathon (8 et 9 août) et de paratriathlon (1er et 2 septembre) doivent s'y dérouler en eau libre. Malgré les investissements et les infrastructures créées pour limiter la pollution de la Seine, "ça ne suffit pas si la météo est une météo d'automne ou d'hiver". "La Seine ne sera pas 'baignable' dans quelques jours", constate Marc Guillaume, étant donné le débit actuel du fleuve, soit "plus de 480 m3 par seconde". "Il faut que des conditions atmosphériques estivales nous rejoignent", conclut-il.

Le préfet se dit "confiant" sur le nombre d'agents de sécurité

Y aura t-il suffisamment d'agents pour assurer la sécurité des Jeux olympiques de Paris 2024 ? Le comité d'organisation des JO évalue le nombre nécessaire d'agents de sécurité à 22 000 personnes au plus fort de l'évènement sportif mondial pour assurer la sécurité des différents sites. "Il y a 21 000 personnes qui ont été embauchées ou qui sont en cours de l'être et il en reste 1 000 à trouver", répond Marc Guillaume, le préfet de la région Île-de-France.

Marc Guillaume se dit "confiant dans la capacité à atteindre cet objectif d'ici quelques jours", car "4 000 personnes sont actuellement inscrites à des formations". "Nous sommes en train de former plus de personnes que le strict nombre nécessaire", ajoute le préfet pour prévenir le "no show", le fait que certains agents pourraient ne pas se présenter à leur poste. La préfecture et le Comité des JO prévoient "10 à 20% de personnels supplémentaires".