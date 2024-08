JO de Paris 2024 : "On s'attendait à quelque chose de très huilé et c'est parti de façon sauvage et nous, on adore ça", se réjouit le groupe Phoenix

"C'était vraiment très surprenant, on s'attendait à quelque chose de très huilé et c'est parti de façon sauvage et nous, on adore ça", se réjouit le groupe Phoenix sur France Inter, lundi 12 août, qui a joué lors de la cérémonie de clôture. Le groupe versaillais, symbole de la French Touch, a joué au milieu des 400 athlètes, restés sur scène alors qu'ils ont été invités de maintes fois à rejoindre leurs places réservées.

Ce genre de débordement, "d'habitude, ça se passe dans des petites salles où il y a 800 personnes et on ne s'attendait pas à vivre ce moment, à cet endroit, ce jour-là", sourient les membres du groupe. "On nous avait prévenus qu'ils étaient très joyeux, la pression étant retombée et qu'en général, lors de la cérémonie de clôture, ils se lâchent."

"On était totalement libres"

Phoenix a tout de même eu quelques petites sueurs froides, les athlètes dansant sur des écrans fragiles : "On avait peur pour eux, on nous avait dit 'surtout n'allez pas sur les écrans' et là, ils étaient 400 personnes dessus." Mais il y a eu plus de peur que de mal. "On nous a dit qu'il fallait faire un concert pour les athlètes, c'était parfait."

Phoenix, sorte de fil rouge de la soirée, a également joué avec Angèle et Kavinsky, notamment sur le morceau Nightcall, mais aussi avec Air. Des artistes francophones choisis par les membres du groupe. "On était totalement libres, c'était fou d'ailleurs, merci", glissent-ils au micro.

D'autant plus que le concert n'a vraiment pris forme qu'il y a deux semaines. "Rien n'était sûr, au début, on devait faire l'ouverture, il s'est passé plein de choses [...] on en a parlé depuis très longtemps, mais le vrai sprint final a duré deux semaines." Les artistes français repartent donc de cette soirée "épuisés" mais avec des étoiles plein les yeux : "C'était génial, fabuleux".