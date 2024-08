Voilà, c'est fini. Après quinze jours de joies et de larmes, de médailles et de revers, de sueur et de ferveur, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont pris fin dimanche 11 août, avec la cérémonie de clôture qui a ébloui les 70 000 spectateurs présents au Stade de France. Un show de trois heures, imaginé cette fois encore par le metteur en scène Thomas Jolly, 270 artistes et performeurs, une scène de 2 400 m2 éclairée par 1 040 projecteurs... Et puis, à 21h10, la flamme s'est éteinte. Voici les 15 séquences à retenir de la cérémonie qui enclenche officiellement les Jeux olympiques de Los Angeles dans quatre ans.

Zaho de Sagazan ouvre la cérémonie

Depuis le jardin des Tuileries, au cœur du domaine du Louvre, Zaho de Sagazan a ouvert le show en chantant Sous le ciel de Paris. L'artiste qui a déjà illuminé la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes avec sa reprise de Modern Love de David Bowie était accompagnée du chœur de l'Académie Haendel-Hendrix.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : Zaho de Sagazan interprète "Sous le ciel de Paris" Zaho de Sagazan interprète "Sous le ciel de Paris" (FRANCE 2)

Léon Marchand éteint la vasque

On l'avait annoncé un peu vite comme porte-drapeau français de la cérémonie de clôture. Voilà Léon Marchand, en smoking sombre, qui fait son apparition au jardin des Tuileries, tout près de la vasque. Elle a fini par s'éteindre quand le quadruple champion olympique de natation s'est emparé de la lampe de mineur qui contient la flamme.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : Léon Marchand porte la lanterne Paris 2024 - Cérémonie de clôture : Léon Marchand porte la lanterne. (FRANCE 2)

"La Marseillaise" émeut le public

La Marseillaise a retenti dans le Stade de France au moment où le drapeau bleu-blanc-rouge a été hissé dans le ciel. L'hymne national a été interprété par des chœurs de l'armée accompagnés de l'orchestre Divertimento, originaire de Seine-Saint-Denis.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : la Marseillaise au Stade de France

Comme lors de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet, il s'agissait d'une version revisitée de La Marseillaise, signée Victor le Masne. Une version moins martiale, davantage axée sur l'émotion, que l'originale composée en 1792 par Rouget de Lisle.

La délégation française fait son entrée

Sous les ovations du public, la délégation tricolore a enflammé le Stade de France, emmenée par les deux porte-drapeaux. A gauche, la championne olympique de VTT, Pauline Ferrand-Prévot ; à droite, le rugbyman Antoine Dupont sacré avec les Bleus du rugby à VII. Regardez bien à la neuvième seconde : le demi de mêlée du Stade toulousain et de l'équipe de France n'est pas loin de mordre la poussière du Stade de France.

Paris 2024 - Cérémonie de cloture : l'entrée d'Antoine Dupont et Pauline Ferrand-Prévot au Stade de France

Un karaoké ambiance le Stade de France

A quand le karaoké au programme des disciplines olympiques ? Car on n'a pas seulement crié sur du Johnny Hallyday entre deux sets de beach-volley, on a aussi poussé la chansonnette dans le Stade de France, dimanche soir. Les athlètes ont d'abord eu droit à Emmenez-moi de Charles Aznavour. Puis Les Champs-Elysées de Joe Dassin. Puis We Are The Champions de Queen. Mais à "l'ambiançomètre", beaucoup plus de succès pour Freed from Desire de Gala, ce tube des années 1990 qui a connu une incroyable seconde vie depuis l'Euro 2016.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : le Stade de France s'ambiance sur Freed from desire

Le "Golden Voyager" débarque sur scène

La nuit est tombée sur le Stade de France, et nous voilà transportés vers un autre espace-temps, dans un monde à la fois sombre, désertique et mystérieux. Top départ de Records, le spectacle mis en scène par Thomas Jolly, qui joue sur le double sens entre le français (les performances incroyables) et l'anglais (le côté enregistrement). Dans le rôle principal, Arthur Cadre, le danseur-contorsionniste breton de 31ans. Le concepteur du show, Damien Gabriac, a expliqué avoir pensé à un disque made in France envoyé dans l'espace à la fin des années 1970 comme base de l'histoire du "Golden Voyager", le héros de ce récit.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : l'hymne de la Grèce joué Paris 2024 - Cérémonie de clôture : l'hymne de la Grèce joué (FRANCE 2)

Vous aurez aussi reconnu le "Yamakasi" de la cérémonie d'ouverture. C'est lui qui reçoit le drapeau grec (Dit autrement, le "Golden Voyager" est censé redécouvrir l'esprit olympique).

Alain Roche joue du piano à la verticale

Si vous aviez aimé le piano en feu lors de la cérémonie d'ouverture, vous avez forcément apprécié... le piano suspendu de la cérémonie de clôture. C'est en effet attaché dans les airs que le pianiste Alain Roche a interprété l'hymne d'Apollon, redécouvert en 1894 et dont la partition est conservée au Musée du Louvre. A noter que le costume du pianiste est en partie fabriqué avec des bobines de cassette VHS.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : Alain Roche, pianiste à la verticale

Phoenix, Kavinsky, Angèle et Air font le show

Et soudain, comme une ambiance de mi-temps du SuperBowl. Les notes de Lisztomania, du groupe de pop Phoenix, ont réveillé le Stade de France. Au point que des athlètes ont pris la liberté de monter eux aussi sur la scène, ce qui n'était pas prévu au programme. Il a fallu un message du speaker pour que tout rentre dans l'ordre. Le DJ Kavinsky a ensuite repris la musique du film Drive, en duo avec la chanteuse belge, Angèle.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : le groupe Phoenix enflamme le Stade de France Le groupe Phoenix enflamme le Stade de France avec "Lisztomania". (FRANCE 2)

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : Kavinsky et Angèle performent sur scène

Les mélomanes auront ensuite reconnu le groupe versaillais Air, avec son tube Playground Love. C'est aussi à ce moment-là que plusieurs athlètes ont quitté la cérémonie après avoir été exfiltrés de la scène, ont signalé des journalistes présents sur place.



Tony Estanguet salue " une vague qui a submergé tout le pays"

Le président du comité d'organisation de Paris 2024 a pris la parole pour clore les Jeux olympiques. Tony Estanguet a évoqué "une vague qui a submergé tout le pays" : "On voulait de la ferveur, on a eu de la passion. On a eu envie de rêver, on a eu Léon Marchand. On se voyait comme un peuple d'irréductibles râleurs, on s'est réveillés comme des supporters déchaînés qui ne veulent plus s'arrêter de chanter !"

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : le discours de Tony Estanguet

A ses côtés, Thomas Bach, le président du Comité international olympique, a également fait un discours. "Merci de nous avoir permis de croire en un monde meilleur pour tous ! Nous le savons, les JO ne peuvent pas créer la paix, mais ils peuvent créer une culture de la paix qui inspire le monde", a déclaré l'ancien escrimeur en guise de dernière touche. Le Suisse a en effet annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat au printemps 2025.

Anne Hidalgo transmet le drapeau olympique à Los Angeles

A 23h30, tous les regards se sont soudainement tournés vers Los Angeles. Comme le veut la tradition, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a remis le drapeau olympique à Thomas Bach, qui l'a lui-même remis à la maire de Los Angeles, Karen Bass. Une passation orchestrée autour d'un spectacle d'une quinzaine de minutes. C'est le début du show made in USA.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : la transmission du drapeau olympique

L'artiste H.E.R. interprète l'hymne américain

Elle est apparue avec des lunettes noires, sa marque de fabrique. C'est donc H.E.R. qui a eu la lourde tâche d'interpréter en direct l'hymne américain lors de la cérémonie de clôture. L'artiste de 27 ans a entonné The Star-Spangled Banner après la remise du drapeau olympique à la maire de Los Angeles.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : l'hymne américain interprété par H.E.R. L'hymne américain a été interprété par H.E.R. lors de la cérémonie de clôture. (FRANCE 2)

Tom Cruise saute depuis le toit du Stade de France

Tom Cruise a donc accepté la mission. L'acteur américain est bel et bien apparu durant la cérémonie de clôture, confirmant une rumeur insistante depuis plusieurs jours. L'interprète principal des films Mission : Impossible est d'abord descendu en rappel (et en direct) depuis le toit du Stade de France.

Puis l'acteur hollywoodien s'est emparé du drapeau olympique et est monté sur une moto, avant de traverser les rues de Paris (sans casque) et de monter dans un avion direction... la Cité des Anges ! Dans cette séquence enregistrée, la star poursuit son périple en sautant en parachute et en atterrissant sur la colline où trônent les lettres Hollywood.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : Tom Cruise sur le toit du Stade de France Paris 2024 - Cérémonie de clôture : Tom Cruise sur le toit du Stade de France (FRANCE 2)

Billie Eilish, les Red Hot et Snoop Dogg électrisent Los Angeles

La Cité des Anges voulait décidément en mettre plein les yeux. Vous avez aimé Tom Cruise ? Et hop, petit concert des Red Hot Chili Peppers depuis Los Angeles. Vous aurez aussi reconnu Dr Dre, Billie Eilish avec sa chanson Birds of a Feather, et aussi le rappeur Snoop Dogg : oui, celui que l'on a vu partout ces quinze derniers jours en France qui a régalé pour ses commentaires déjantés et ses tenues bariolées.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : Snoop Dogg rejoint par Dr. Dre sur scène

Billie Eillish douce et suave à Los Angeles Billie Eilish illumine la cérémonie de clôture des Jeux. Un joli moment qui s’effile tout doucement jusqu’en 2028, Los Angeles.

Thomas Bach "déclare les Jeux de Paris 2024 clos"

Après cet interlude sous le soleil de L.A., retour à Paris et voilà que Léon Marchand arrive au Stade de France avec la lanterne qui contient la flamme olympique. Le nageur s'est joint à Thomas Bach pour l'éteindre symboliquement de leur souffle. "Je déclare les Jeux de la 33e olympiade clos !", a alors annoncé Thomas Bach. Paris 2024, c'est terminé. Los Angeles 2028 est officiellement le prochain rendez-vous.

Paris 2024 - Cérémonie de clôture : Thomas Bach referme les Jeux de Paris

La chanteuse Yseult interprète "My Way"

Il était minuit passé lorsque la chanteuse Yseult a accompagné en musique l'extinction de la flamme en interprétant My Way. Cette chanson originale de Claude François, connue sous le titre Comme d'habitude, a été choisie pour la passerelle qu'elle représente entre la France et les Etats-Unis. Ce standard a en effet ensuite été popularisé par le crooner Frank Sinatra.