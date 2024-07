JO de Paris 2024 : l'activiste Barbara Butch dépose plainte pour cyberharcèlement après la cérémonie d'ouverture

Audrey Msellati, l'avocate de la DJ, a précisé lundi que Barbara Butch faisait face à des menaces "de mort, de torture et de viol", ainsi que "de nombreuses injures à caractère antisémite, homophobe, sexiste et grossophobe".

"Toute ma vie, j’ai refusé d’être une victime : je ne me tairai pas." La DJ française Barbara Butch a annoncé porter plainte lundi 29 juillet, faisant l'objet "d'une campagne de cyberharcèlement et de diffamation" d'une violence "inouïe", selon un communiqué de son avocate qu'elle a partagé sur Instagram. L'activiste féministe avait performé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi, dans un tableau intitulé "Festivité".

Selon ses détracteurs, cette séquence de drag show serait une parodie de La Cène, le dernier repas du Christ avec ses apôtres. La Conférence des évêques de France (CEF) a aussi déploré samedi "des scènes de dérision et de moquerie du christianisme". Ces interprétations ont été démenties par le directeur artistique de la cérémonie, Thomas Jolly, dimanche, qui a assuré qu'il s'agissait d'"une grande fête païenne reliée aux dieux de l'Olympe".

"Les messages que je reçois sont de plus en plus extrêmes"

La polémique a toutefois continué à enfler, au point que Barbara Butch a considéré ne plus avoir le choix au vu de son cyberharcèlement "particulièrement violent". "Si dans un premier temps j’ai décidé de ne pas prendre la parole pour laisser les haters s’apaiser, les messages que je reçois sont de plus en plus extrêmes", peut-on lire sur son compte Instagram.

Audrey Msellati, son avocate, fait notamment état de menaces "de mort, de torture et de viol", ainsi que "de nombreuses injures à caractère antisémite, homophobe, sexiste et grossophobe". Barbara Butch "dépose plainte aujourd'hui pour ces faits, qu'ils soient commis par des ressortissantes nationales ou étrangers, et entend poursuivre toute personne qui, à l'avenir, chercherait à l'intimider", a ajouté Audrey Msellati.