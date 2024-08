Cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 : "J'avais la sensation qu'il y avait une dernière envie de vibrer ensemble", dit Thomas Jolly

Au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies de Paris 2024, et Damien Gabriac, scénariste de la soirée, reviennent sur la soirée, leurs ambitions et les couacs.

"J'avais la sensation qu'il y avait une dernière envie de vibrer", a déclaré lundi 12 août sur franceinfo Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, au lendemain de la cérémonie de clôture des JO au Stade de France.

"La ferveur hier soir, cette dernière envie de célébrer ensemble, c'était très beau à vivre", a salué Thomas Jolly. "On ne va pas fanfaronner, car on sait d'où on vient, mais nous sommes contents de voir comment ces cérémonies ont été reçues".

Thomas Jolly est également revenu sur le seul petit "couac" de cette cérémonie de clôture, à savoir la présence de 400 athlètes dansant sur des écrans fragiles au moment du concert du groupe Phoenix, alors qu'ils avaient pourtant été invités à quitter le stade. "Moi j'ai trouvé ça si beau, cet instinct de se réunir, d'aller vers le groupe, d'aller vers la musique", a assuré Thomas Jolly. "On aurait cru à un petit club de rock au coeur du stade. Evidemment, il ne fallait pas qu'ils restent parce que le décor n'était pas prévu pour que tous les athlètes dansent et sautent dessus, mais il n'y a pas eu de blessé et le décor a tenu".

"J'ai trouvé que cette salve d'athlètes venus du monde entier, courant sur les continents qui étaient représentés sur le stade, j'ai trouvé ça très beau", a-t-il terminé, avant d'évoquer la prochaine cérémonie d'ouverture, celle des Jeux paralympiques, qui aura lieu place de la Concorde : "Évidemment qu'il va y avoir un lien avec notre histoire, notre architecture, notre patrimoine, au cœur de la ville à nouveau".