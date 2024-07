Cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 : l'évêque de Nîmes va célébrer une "messe de réparation" en réaction à l'un des tableaux

L'évêque de Nîmes annonce qu'il va célébrer une "messe de réparation" après la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, vendredi à Paris, rapporte mardi 30 juillet France Bleu Gard Lozère. Cette décision a été prise en réaction au tableau "Festivité" ressemblant à la Cène - dernier repas de Jésus Christ avec ses apôtres - pendant la cérémonie.

Ce samedi 3 août, monseigneur Nicolas Brouwet va célébrer en la cathédrale Notre-Dame et Saint-Castor de Nîmes, une "messe de réparation". Dans un communiqué publié sur le site du diocèse de Nîmes, l'évêque explique qu'une "véritable offense a été faite au Seigneur à Paris lors de la cérémonie d'ouverture des JO par la représentation d'une parodie de la Dernière Cène".

Demande aux prêtres

Nicolas Brouwet affirme que les Jeux "qui unissent tant de nations dans la recherche du dépassement des capacités physiques et de l’esprit d’équipe – plus vite, plus haut, plus fort, ensemble – ont été manipulés pour outrager la foi chrétienne en l’un de ces plus grands mystères : le don que le Christ fait de lui-même dans son Eucharistie".

L'évêque demande également aux prêtres de célébrer une "messe de réparation" et de proposer une Heure Sainte devant le Saint-Sacrement aux communautés paroissiales et aux communautés religieuses.