JO de Paris 2024 : "J'ai eu froid et j'ai aimé ça", confie Philippe Katerine après avoir chanté presque nu pour la cérémonie d'ouverture

"J'ai eu froid et j'ai aimé ça", a déclaré samedi 27 juillet sur franceinfo le chanteur Philippe Katerine, au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, dans laquelle il est apparu en Dionysos bleu pailleté et presque nu, sous la pluie. "La pluie, ça fait partie des éléments, c'est de l'eau et puis ça marche très bien avec les lumières", a-t-il poursuivi.

"J'ai pensé à ma chanson car à l'origine en Grèce, les athlètes étaient nus", a-t-il expliqué, ajoutant que c'est lui qui avait postulé pour participer à cette cérémonie en février, avec une réponse positive en "mars-avril". "Cette chanson va vers la paix. L'homme nu est par essence inoffensif, car on ne peut pas cacher d'arme."

"J'ai encore de la peinture bleue sur l'avant-bras, c'est très pénible à enlever, a ajouté le chanteur. J'ai passé deux heures après la cérémonie à tout enlever, la descente a été très difficile, j'ai été très déprimé après".

Cérémonie "très fraîche et baroque"

Interrogé également sur France Inter, Philippe Katerine a évoqué "une cérémonie très fraîche et baroque" : "Il y avait quelque chose de frais qui se dégageait de cette cérémonie, ça ne faisait pas du tout éventé, loin de là. Il y avait quelque chose de vivant et qui était pénétrant. Moi, ça m'a beaucoup plu". "Je réalise un peu ce qu'il s'est passé, je n'ai pas réalisé sur le moment, dit également le chanteur. On m'a dit qu'il y avait deux milliards de téléspectateurs, mais c'est tellement abstrait."

Enfin, sur les critiques de la droite conservatrice ou encore de pays comme la Russie et la Hongrie, après cette cérémonie, Philippe Katerine dit "trouver très bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents, ça fait partie du jeu, ce serait très ennuyeux si tout le monde était d'accord". Sur le fait qu'il ait choqué Elon Musk, le patron de Tesla et de X, le chanteur a fait part de son "honneur" : "J'étais aux anges quand on me l'a dit."