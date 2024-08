Au terme d'une course au suspense haletant, lundi, Angèle Hug est devenue la première Tricolore à décrocher une médaille en canoë-kayak féminin lors de ces Jeux.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point écrivait Jean de La Fontaine. Qualifiée en finale grâce à une deuxième place dans sa demi-finale et une superbe deuxième partie de course, Angèle Hug a récidivé en finale, lundi 5 août, en décrochant la deuxième place et la médaille d'argent dans les derniers mètres. Sa finale était pourtant mal engagée : quatrième et en dernière position après le départ, la Française de 24 ans n'a pas ménagé ses efforts pour revenir au contact de ses rivales.

Angèle Hug a su tirer parti d'une difficulté pour dépasser l'Allemande Elena Lilik. Sur la bouée opposée, la Britannique Kimberley Woods a ramé à contresens, perdant beaucoup de temps. Cela a permis à Angèle Hug de prendre la deuxième place de la course dans les derniers instants. L'Ardéchoise offre ainsi la troisième médaille au canoë-kayak français lors de ces JO et la 45e médaille à la délégation française.