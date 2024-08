A 38 ans, Boris Neveu était l'un des prétendants à la médaille dans la discipline spectaculaire du kayak cross. Le dernier Français en lice a été éliminé, lundi, après avoir mal géré une bouée cruciale.

Pas de représentant français en finale du kayak cross chez les hommes. Après l'élimination en quarts de finale de Titouan Castryck, Boris Neveu n'a pas réussi à passer les demi-finales. Pourtant parmi les favoris dans le bassin de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), le kayakiste français, 3e mondial dans la discipline, n'a pas assuré sa course alors qu'il avait pris un bon départ.

Proche de ne pas passer une bouée verte, qu'il faut simplement contourner, il a ensuite buté sur une rouge, la n°8, où il faut faire un demi-tour. Alors qu'il était deuxième à ce moment-là et virtuellement qualifié pour la finale, Boris Neveu a perdu du temps et a laissé s'envoler le Tchèque Lukas Rohan vers la qualification. Pour Neveu, vainqueur de la course dans le même bassin en octobre 2023 en Coupe du monde et toujours à la recherche d'une médaille olympique, cette élimination est forcément une déception.