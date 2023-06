JO Paris-2024 : "C'est le rêve d'une vie", témoigne la boxeuse française Estelle Mossely après sa qualification

La boxeuse française a décroché sa qualification mercredi 28 juin pour les JO de Paris à l'occasion des Jeux européens à Cracovie.

"C'est le rêve d'une vie", a témoigné mercredi 28 juin sur franceinfo la boxeuse française Estelle Mossely, championne olympique des poids légers à Rio en 2016, après avoir décroché sa qualification pour les JO-2024 à Paris lors des Jeux européens qui se déroulent à Cracovie, en Pologne.

Estelle Mossely est "forcément heureuse" de sa qualification : "Il y a eu tellement de travail à effectuer depuis mon dernier combat. C'est une bonne étape de franchie". La Française a dû interrompre sa carrière pendant après avoir eu deux enfants depuis les JO 2016. "Il y a eu beaucoup d'années qui sont passées, sept ans, depuis les derniers Jeux. Ça ne s'oublie pas. Mais il faut quand même bosser pour revenir au haut niveau. Et la boxe pro est tellement différente de la boxe amateur. C'était très dur, mais la volonté était là et je savais que ça pouvait passer si je bossais."

Les Jeux olympiques 2024 "étaient dans ma tête", affirme la boxeuse qui a pris la décision d'être présente à Paris-2024 "l'année dernière". "Il ne manquait plus que je m'en donne les moyens. Ça a été le cas. Je me suis entourée d'une superbe équipe qui m'a permis de bien travailler. On a bossé jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, jusqu'à cette qualification."

Se donner "à 300%" pour la médaille d'or

Elle se dit consciente qu'il y aura "les meilleurs aux Jeux olympiques. De par mon expérience, je sais que ce sera dur." Mais lors des qualifications, elle a pu voir les points et les axes sur lesquels elle doit "encore travailler". Estelle Mossely ne va "pas prendre beaucoup de repos", car elle va devoir "enchaîner". Et elle confie : "les années qu'il me reste dans le plus haut niveau, je pense que cela va être les belles années sportives".

La Française se réjouit de pouvoir participer aux JO à Paris, et pourquoi pas de briller : "Je suis consciente que ce n'est pas donné à tout le monde de les faire chez soi. J'aurai cette possibilité-là". Et elle pense à ses enfants qui auront "la possibilité de comprendre les choses, de voir les choses et de les lire". "Franchement, c'est tellement unique que j'ai envie de me donner à 300 % pour obtenir cette médaille d'or à Paris", ajoute Estelle Mossely.