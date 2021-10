Boxe : Estelle Mossely, championne olympique à Rio, sera aux JO de Paris en 2024

Elle est de retour. Estelle Mossely, première boxeuse française à devenir championne olympique, a annoncé au micro de franceinfo mercredi 27 octobre, son intention de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. "Cela serait une immense fierté de représenter à nouveau mon pays lors d'une grosse compétition. C'est cela qui m'a fait prendre ma décision finalement. Je me suis posée longtemps des questions, est-ce ça vaut le coup ou non, est-ce que je vais le regretter, est-ce que je vais retrouver l'envie ou non", a expliqué la boxeuse, sacrée à Rio en poids légers.

"L'envie revient et se dire que c'est chez soi, ça a fait basculer, et m'a fait dire qu'il fallait que je le fasse. Peut-être qu'après cela j'arrêterais, qui sait", a ajouté Estelle Mossely, passée professionnelle depuis les Jeux de Rio.

"Je ne vise que l'or"

Si elle s'est beaucoup interrogée, Estelle Mossely est sûre d'elle à présent, et surtout déterminée. Car à Paris, elle, ne compte pas faire de la figuration. "En tout cas, pour les trois prochaines années qui arrivent, mon objectif est les Jeux olympiques, c'est le doublé olympique. Les JO oui, mais je vise l'or, je ne vise que l'or", ambitionne la boxeuse, maman de deux enfants de quatre ans et 17 mois. "C'est un beau projet pour boucler une carrière", a-t-elle conclu.