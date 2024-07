Vidéo Laury Perez assure de justesse sa qualification pour la finale de BMX freestyle aux JO de Paris 2024

Pour son entrée en lice dans la compétition, mardi, la jeune femme de 20 ans n'a pas manqué l'opportunité de se battre pour une médaille sur le parc urbain de la Concorde.

A défaut de montrer toutes ses capacités, Laury Perez a assuré. Engagée, mardi 30 juillet, dans les qualifications de BMX freestyle, la Française a pris la 9e et dernière place qualificative pour la finale olympique, qui se tiendra mercredi 31 juillet (à partir de 13h10, à suivre sur france.tv).

Pour ses premiers Jeux, la jeune femme de 20 ans, quadruple championne de France et double médaillée de bronze aux championnats d’Europe, a pu prendre la température – formule appropriée sous des chaleurs caniculaires – face à la concurrence.

Sur le magnifique parc urbain situé place de la Concorde, la native de Béziers (Hérault) n'a pas forcé son talent pour assurer l'essentiel et maintenir intact son rêve de médaille. Propre et efficace dans ses deux runs (manches), elle termine avec une moyenne de 83,26, assez loin de la vice-championne olympique et quintuple championne du monde américaine, Hannah Roberts (91,45), et de la Chinoise Deng Yawen (91,03).