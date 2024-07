"Toute ma famille sera là" : l’excitation est palpable pour Laury Perez, avant le début des épreuves de BMX freestyle park

Laury Perez est quatre fois championne de France de BMX freestyle park et double médaillée de bronze aux championnats d’Europe. À 20 ans, elle vit ses premiers Jeux olympiques et son arrivée à la capitale s’est presque parfaitement déroulée. "On a eu un très bel accueil, malheureusement, nos deux journées d’entraînement ont été annulées à cause de la pluie, explique-t-elle. Donc, on espère qu’il fera beau pour la compétition."

La compétition pour Laury Perez et les 11 autres rideuses devrait commencer le mardi 30 juillet sous réserves d’intempéries, mais elle est habituée aux problèmes météorologiques. "On a un peu l'habitude parce que notre discipline se fait en extérieur et tout le long de l'année, on n'a pas trop eu de chance, détaille-t-elle. On a eu beaucoup de pluie sur les compétitions, donc on réagit assez bien, même si on est un peu dégoûté de ne pas pouvoir rouler."

Si les entraînements ne se passent pas comme prévu, l’arrivée au village olympique lui a procuré beaucoup d’émotions. "C'est impressionnant parce que ce sont mes premiers Jeux olympiques, donc tout est énorme et incroyable, dit Laury Perez. J'ai croisé plein de sportifs, comme Teddy Riner et c'est vraiment une belle expérience."

Entre attente et excitation

La native de Béziers a également participé à la cérémonie d’ouverture et elle en garde de beaux souvenirs. "C’était énorme, il a plu et on a eu un peu froid, mais c’était trop bien, raconte-t-elle. En plus, on n’est pas rentré tard, parce qu’on devait avoir nos entraînements le lendemain, et on a pu quitter le bateau avant la fin."

L’épreuve de BMX freestyle park a lieu sur la place de la Concorde et Laury Perez a pu observer avec attention les différents éléments. "Il est énorme, on retrouve des modules qu'on a déjà roulés sur les compétitions, donc c'est cool, mais ce n'est pas la même disposition, il va falloir s'adapter. J'ai hâte", conclut-elle.

Pour sa première compétition internationale, sa mère l’avait suivie jusqu’en Chine et la présence de ses parents est une véritable source de motivation supplémentaire. "C’est trop cool, parce qu’ils me suivent depuis le début, explique Laury Perez. Là, je vais avoir toute ma famille derrière moi, mes amis, mon papy, mon papa, ma maman, ils viennent tous et ça me donne de la force et de l’excitation."